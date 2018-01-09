Две гражданки Ирана задержаны с фальшивыми паспортами при вылете из Баку (ФОТО)

2018-01-09 14:25 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В Международном аэропорту Гейдар Алиев сотрудниками Погранслужбы были задержаны Айшегюль Чимен (1978) и ее дочь Зейнебсу Чимен (2009), вызвавшие подозрение своим поведением, говорится в сообщении Госпогранслужбы (ГПС), распространенном во вторник.

Как выяснилось, они пытались вылететь рейсом Баку-Лондон по фальшивым паспортам, принадлежащим гражданам Великобритании.

В результате расследования было установлено, что эти лица прибыли в Баку 1 января 2018 года рейсом Стамбул-Баку и являются гражданами Ирана - Мухаммедли Зейнаб Киомерз гызы (1979) и Парвареш Пениз Али гызы (2009). Стало известно и то, что они приобрели фальшивые паспорта в Стамбуле за 15 тысяч долларов у некого гражданина Ирана по имени Мохаммед.