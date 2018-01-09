Инфляция в потребительском секторе Узбекистана за год составила 14,4 процента

2018-01-09 14:29 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В 2017 году инфляция в потребительском секторе Узбекистана составила 14,4 процента. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета статистики Узбекистана.

В 2017 году продовольственные товары стали дороже на 15,9 процента, непродовольственные – на 16,1 процента, услуги – на 8,6 процента.

При среднемесячном приросте потребительских цен на 1,1 процента, значительнее всего цены росли в ноябре и декабре 2017 года (на 2 процента и 2,7 процента за месяц), минимальным был рост цен в июне и июле (на 0,3 процента и 0,4 процента за месяц).

Госкомстат отмечает, что девальвация и проводимая политика по либерализации национальной валюты привели к ускорению темпов инфляции и повлияли на общий рост цен товаров и услуг.

В частности, в первом полугодии 2017 года потребительские цены выросли на 5,2 процента, а только за последние четыре месяца минувшего года (с сентября по декабрь) рост цен составил 7,6 процента. Это связано, в значительной степени, с повышением цен на импортируемые товары, а также с увеличением издержек производства и повышением цен отечественными производителями, поставляющие свою продукцию на внутренний рынок. Наглядным примером может послужить повышение розничных цен на легковые автомобили, производимые в стране, которые за год стали дороже в среднем в 1,5 раза.

Повышение цен на бензин с ноября 2017 года на 39,7 процента привело к росту индекса потребительских цен (ИПЦ) на 0,5 процентных пункта. Необходимо также отметить, что, как показывает практика, рост цен на бензин косвенно влияет и на удорожание других товаров и услуг (за счет роста издержек их производства и транспортировки).

Повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги на 7,1 процента оказало влияние на уровень инфляции обеспечив прирост ИПЦ на 0,4 процентных пункта.

В качестве еще одного фактора ускорения инфляционных процессов в стране можно выделить ожидания населения и предприятий в отношении предстоящего роста цен, которые даже при отсутствии объективных факторов могут двигать цены вверх. Инфляционные ожидания приводят к тому, что потребители, начиная запасаться товарами «впрок», еще больше стимулируют повышения цен.

Замедление темпов инфляции в летние месяцы связано, в основном, с сезонными трендами и насыщением рынка плодоовощной продукцией нового урожая, что привело к снижению цен на фрукты и овощи (в июне – на 13,8 процента, июле – на 14,9 процента, августе – на 4,6 процента).