Задолжавший банкам гражданин Азербайджана был задержан на границе при попытке побега в Россию

2018-01-09 14:33 | www.apa.az | 6

Сотрудники Службы Государственной Безопасности (СГБ) задержали человека, которому было запрещено покидать страну.

Как сообщили АПА в пресс-службе СГБ, 5 января этого года гражданин Азербайджана Искендеров Ильгар Рафтар оглу (25.06.1980 г.р.) был задержан пограничниками при попытке побега в Россию путем нарушения государственной границы через служебную территорию пограничной заставы, расположенной в поселке Самур Гусарского района.

В ходе предварительного расследования было установлено, что задержанный имеет задолженность различным банкам. Решением суда ему запретили покидать страну, в связи с чем, он попытался покинуть территорию страны незаконным путем.

В настоящий момент оперативно-следственные мероприятия по факту продолжаются.