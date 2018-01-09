Где в мире продается пиво по самым низким ценам?

2018-01-09 14:28 | www.oxu.az | 6

Стоимость пинты пива (примерно 0.56 литра) в Лондоне приблизительно в два раза выше, чем в среднем по миру, и составляет около 4.76 фунтов стерлингов (около 6.5 долларов).

Однако, все познается в сравнении, и лондонских гуляк можно считать везунчиками, так как в Дубае и Дохе, где продажа алкоголя ограничена, пинта пива обойдется вам уже в 8.58 фунтов (11.62 доллара).

Между тем, в Каракасе, Венесуэла, пинта пива обходится всего в 0.70 долларов.

Удивительно, но в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) стоимость пинты также дешева – всего около 1 доллара. Но это при условии, что вам посчастливится это пиво достать, так как в стране строжайше запрешено употребление алкоголя – за это можно и угодить в местную тюрьму. За соблюдением запрета неусыпно следит религиозная полиция нравов, которая имеет право вторгаться даже в частную жизнь граждан. Словом, употребление алкоголя в Саудовской Аравии – это развлечение для настоящих экстремалов.

В глобальном масштабе, согласно исследованию Finder, средняя стоимость пинты пива составляет около 3.5 долларов.

В некоторых странах Европы цены на пиво не сильно отличаются от цен в ОАЭ и Катаре – например, в Рейкявике, Исландия, вы также не сможете выпить пива дешевле, чем за 10.83 доллара за пинту. Не намного дешевле обойдется пиво и в Осло, Норвегия – 9.70 долларов за пинту.

В таком дорогом городе, как Нью-Йорк, средняя стоимость пинты составляет 7.53 доллара, в то время как в Париже пинта стоит 6.92 доллара, а в Москве – всего 3.25 долларов.

Баку находится в числе стран с весьма приятными ценами на пиво – пинта местного пива в Баку в среднем обойдется вам в 1.3 доллара. Плохие новости: в Грузии, Казахстане, Украине и Узбекистане пиво стоит еще дешевле: соответственно 1.22, 1.14, 1.12 и 0.80 долларов за пинту.

Вообще Узбекистан находится в списке на предпоследнем месте по дешевизне пива, уступая только Венесуэле.

Не отличилась дешевизной Армения – пинта местного пива обойдется в 1.69 долларов.

А.И.

По материалам Daily Mail

