Шоу для всей семьи "Холодное сердце" в Баку – только на зимние каникулы (ВИДЕО, ФОТО)

2018-01-09 14:30 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - 27-28 января приглашаем вас и ваших детей на спектакль "Холодное сердце" в Азербайджанский академический национальный драматический театр! Пусть зимние каникулы ваших детей пройдут весело и сказочно!

Неповторимый спектакль с участием актеров театра продюсерского центра "Made in Odessa" (Украина) - это шоу для всей семьи "Холодное сердце", созданное по мотивам любимого мультфильма детишек всего мира и самого кассового за всю историю компании WaltDisney.

Это история девушки Анны, которой выпал шанс спасти целое королевство от Снежной королевы, которая обрекла жителей страны на вечную зиму. Страшное проклятие древних времен сбылось - королевство покрылось снегом, как белым одеялом, а землю сковала вечная мерзлота. Ко всем прочим неприятностям добавилось еще и похищение сестры Анны - Эльзы, единственной кто сможет помочь волшебному королевству и всем его жителям.

Чтобы освободить свою сестру из рук негодяев, Анна в компании бесстрашного альпиниста Кристофа, его оленя Свена, а также милого снеговика Олафа отправляется в далекое и опасное путешествие сквозь стужу и метели, чтобы найти Эльзу, разрушить ледяное проклятие и спасти всех тех, кто ей дорог.

Друзей ждут множество испытаний и захватывающих приключений. Команда смельчаков встречает таинственных троллей и многих других персонажей, некоторые из них будут помогать героям, а некоторые, наоборот, всячески препятствовать в достижении благородной цели. Героев ждут невероятные сюрпризы, а магия будет встречаться в каждой снежинке.

Почувствовать атмосферу и стать участником приключений в королевстве Эренделл, познакомиться с любимыми героями замечательного мультфильма сможет каждый ребенок, который посетит спектакль. Праздник начнется, как только маленькие гости появятся в красивом дворце города.

Гости, которые посетят спектакль, смогут окунуться в атмосферу праздника, принять участие в различных играх, забавах и хороводах. Вместе с героями сказки зрители будут решать веселые шарады, и подсказывать, как выпутаться из трудных обстоятельств героям спектакля «Холодное сердце».

Подарите своему ребенку настоящую сказку: увлекательное огненное и мыльное шоу, головокружительные акробатические трюки, сказочные декорации и яркие костюмы, великолепная музыка, современная хореография - все это продемонстрируют более 30 лучших артистов! Мы покажем вам те события, которые не попали в первой части мультфильма! Дорогие родители, подарите сказку своим детям!

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

Цена билетов от 5 манат до 50 манат. Билеты на спектакль, не выходя из дома или работы, можно будет приобрести на сайте https://iticket.az/events/kholodnoye-serdtse. Для бесплатной доставки достаточно связаться по телефону (077) 600 00 60. Для заказа билетов и справок: (050)3549054.



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