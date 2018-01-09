Иранок с поддельными документами задержали в бакинском аэропорту – ФОТО

2018-01-09 14:44 | www.oxu.az | 6

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной пограничной службы, 4 января в Международном аэропорту Гейдар Алиев были задержаны 40-летняя Джимен Айшегюль и ее восьмилетняя дочь Джимен Зейнебсу, которые пытались сесть на авиарейс Баку - Лондон по поддельным документам.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает пресс-служба ГПС.

После проведенного расследования было выяснено, что эти лица, - прибывшие в Баку из Стамбула гражданки Ирана, - 39-летняя Мухаммеди Зейнаб Киомарз гызы и ее малолетняя дочь Первереш Паниз Али гызы.

Стало известно, что поддельные паспорта им за 15 тысяч долларов сделал их знакомый – проживающий в Стамбуле гражданин Ирана по имени Мухаммед.

В настоящее время по данному факту проводятся следственно-оперативные мероприятия.

Э.А.

