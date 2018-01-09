На проведение выборов президента Грузии будут выделены 15 млн долларов

2018-01-09 14:54 | www.trend.az | 6

Грузия выделит более 39,1 миллионов лари (более 15,1 миллионов долларов) на проведение в 2018 году президентских выборов в стране. Об этом говорится в постановлении Центральной избирательной комиссии Грузии, опубликованном на сайте Законодательного вестника, передает Грузия Online.



Выборы пятого президента Грузии должны пройти в октябре 2018 года.



Выделенные на выборы президента Грузии средства пойдут на избирательные мероприятия, подготовку сотрудников выборных администраций, на телевизионную рекламу избирательных субъектов и финансирование представителей избирательных субъектов



На избирательные мероприятия государство потратит 28,2 миллионов лари (около 11 миллионов долларов), на подготовку сотрудников — более 1 миллиона лари (более 387 тысяч долларов), расходы на телевизионную рекламу избирательных субъектов превысят 2,2 миллиона лари (более 866,1 тысяч долларов), а на финансирование представителей избирательных субъектов — более 7,6 миллионов лари (более 2,9 миллионов долларов).

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