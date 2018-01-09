В штабе по поиску пропавших в Губе альпинистов проведено оперативное совещание

2018-01-09 14:59 | www.apa.az | 6

В штабе, созданном в связи с поисками пропавших в Губе 3 членов спортивного клуба «Гилавар» – Намина Буньятова (1983 г.р.), Бабура Гусейнова (1990 г.р.) и Фариды Джабраилзаде (1991 г.р.), проведено оперативное совещание.

Как сообщает АПА, на совещании присутствовали заместитель министра по чрезвычайным ситуациям, генерал-лейтенант Фаиг Тагизаде, заместитель министра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев и руководство штаба.

На совещании также присутствовал австрийский альпинист Адольф Харрер.

Отметим, поиски пропавших на территории Губинского района 3 членов спортивного клуба «Гилавар» – Намина Буньятова (1983 г.р.), Бабура Гусейнова (1990 г.р.) и Фариды Джабраилзаде (1991 г.р.) продолжаются.