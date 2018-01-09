За последние 20 лет наиболее теплый январь в Баку пришелся на 2004 год

2018-01-09 15:18 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Министерство экологии и природных ресурсов (МЭПР) Азербайджана внесло ясность в вопрос соответствия температурных условий нынешней зимы с показателями последнего периода.

Как сообщил Trend во вторник главный гидролог Бюро гидрометеорологических прогнозов МЭПР Асиф Вердиев, несмотря на то, что этой зимой в горных районах Азербайджана были зафиксированы морозы, в Баку и на Абшеронском полуострове морозная погода еще не наблюдалась.

«В январе текущего года в Баку днем температура воздуха составляла 7-10 градусов тепла, что близко к климатической норме и даже немного выше нормы», - сказал главный гидролог.

Вердиев отметил, что в Баку и на Абшеронском полуострове погода в январе в минувшие годы была еще теплее, чем в текущем году.