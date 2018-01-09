Найденного в Масаллы огромного орла вылечили

2018-01-09 15:14 | www.oxu.az | 6

Найденный в Масаллы огромный орел был передан в Центр восстановления дикой природы и реабилитационную клинику при национальном парке Алтыагадж.

Об этом Oxu.Az сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов.

Орлу была оказала соответствующая помощь. После завершения срока реабилитации птицу выпустили в дикую природу.

Напомним, что 8 января житель села Хырмандалы Масаллинского района Анар Гурбанов заметил орла на пастбище, когда искал своего пропавшего коня. У птицы было сломано крыло.