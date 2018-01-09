Дорожная полиция Баку предупредила водителей в связи с ухудшением погоды

2018-01-09 15:31 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Главное управление дорожной полиции Баку предупредило водителей в связи с прогнозируемым в столице дождем и снегом.

Как сказал Trend во вторник начальник отдела по связям с общественностью Главного управления дорожной полиции города Баку полковник полиции Вагиф Асадов, водители, учитывая дождливую и снежную погоду, должны отдать предпочтение общественному транспорту, должны учитывать дорожные и метеорологические условия, скорость движения должна быть сведена до минимума, интервал движения должен быть выше нормы.

Асадов сказал, что в целом все автомобили должны быть готовы к эксплуатации в зимнем режиме.

«Мы рекомендуем водителям автомобилей перейти на сезонные шины», - сказал Асадов.