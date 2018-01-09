Замминистра: «Поиски будут продолжаться, пока не будут найдены альпинисты»

2018-01-09 15:44 | www.apa.az | 5

«Есть поручение министра по чрезвычайным ситуациям господина Кямаледдина Гейдарова. Поиски будут продолжаться, пока не будут найдены пропавшие 3 альпиниста. Это конкретный вопрос».

Как сообщает АПА, об этом на пресс-конференции в штабе по поиску пропавших альпинистов сказал замминистра по чрезвычайным ситуациям Фаиг Тагизаде.

Замминистра сказал, что в поиске пропавших 3 альпинистов участие должны принимать только профессионалы: «Здесь присутствуют австрийские специалисты. Они говорят, что в такую погоду в своей стране они вообще не проводят поиски. Пропавшие альпинисты должны были двигаться по самому легкому маршруту – В1. Затем маршрут поменялся. Были выбраны участки в соответствии с этим маршрутом. Первый участок был проверен. Там альпинистов нет».

Отметим, поиски пропавших на территории Губинского района 3 членов спортивного клуба «Гилавар» – Намина Буньятова (1983 г.р.), Бабура Гусейнова (1990 г.р.) и Фариды Джабраилзаде (1991 г.р.) продолжаются.