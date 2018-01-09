Банковский должник задержан при попытке покинуть Азербайджан – ФОТО

2018-01-09 15:41 | www.oxu.az | 5

Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) продолжают деятельность по выявлению лиц, находящихся в розыске и пытающихся перейти в другую страну с целью избежать ответственности за совершенные преступления.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе ГПС, 5 января этого года гражданин Азербайджана Ильгар Искендеров 1980 г.р. был задержан пограничниками при попытке выехать в Россию путем нарушения государственной границы через служебную территорию пограничной заставы, расположенной в поселке Самур Гусарского района.

В ходе предварительного расследования было установлено, что задержанный имеет задолженность различным банкам. Суд запретил ему покидать страну, в связи с чем он попытался покинуть территорию страны незаконным путем.

В настоящий момент оперативно-следственные мероприятия по факту продолжаются.

Э.А.

