"Азербайджанские авиалинии" объявляют набор бортпроводников среди девушек

2018-01-09 15:35 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) объявляет прием документов среди девушек на должность бортпроводника, говорится в сообщении авиаперевозчика, распространенном во вторник.

Прием документов будет проводиться с 10.00 до 12.00 с 10 января по 10 февраля 2018 года.

Кандидаты будут выбраны путем конкурса.

В конкурсе могут принять участие только девушки приятной внешности возрастом от 18 до 30 лет, ростом не менее 165 и не более 180 сантиметров, свободно владеющие азербайджанским, русским, английским или же другим иностранным языком.

Для участия в конкурсе требуются оригинал и копия нижеуказанных документов:

- удостоверение личности;