Будет расследован случай смерти двух новорожденных детей в Лянкяранской районной больнице

2018-01-09 15:47 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Министерство здравоохранения Азербайджана прокомментировало случай смерти двух новорожденных детей-близнецов в Лянкяранском районе.

Представитель пресс-службы министерства Сафая Ахмедова сказала, что у жительницы села Туркоба Масаллинского района Алиды Мамедовой, 1991 года рождения, возникли проблемы со здоровьем на седьмом месяце беременности. 8 января она была доставлена в родильное отделение центральной больницы Лянкяранского района. Женщина родила детей весом 800-900 граммов. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, во вторник утром дети скончались.

«Состояние матери стабильное. Это была вторая ее беременность. Рожденный в 2016 году мальчик скончался в больнице», - сказала представитель пресс-службы минздрава.