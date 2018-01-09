Ильхама Алиева пригласили в Болгарию

2018-01-09 15:48 | www.oxu.az | 7

Президент Болгарии Румен Радев 9 января позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как передает Oxu.Az, в информации пресс-службы президента Азербайджана говорится, что Румен Радев поздравил Ильхама Алиева с Новым годом и пожелал ему успехов в деятельности. Президент Болгарии также поблагодарил главу азербайджанского государства в связи с открытием прямого воздушного сообщения между Баку и Софией, выразил уверенность в том, что это внесет вклад в укрепление связей между двумя странами.

Выразив благодарность за внимание и поздравления, президент Ильхам Алиев поздравил Румена Радева с Новым годом. Глава государства подчеркнул значимость недавно открывшейся прямой воздушной линии между Баку и Софией с точки зрения дальнейшего расширения азербайджано-болгарского сотрудничества.

Коснувшись проекта «Южный газовый коридор», президент Болгарии подчеркнул важность этого проекта с точки зрения диверсификации источников газоснабжения Европы, особо подчеркнул решающую роль Азербайджана в этом проекте. Румен Радев отметил, что Азербайджан заинтересован в участии в деле газификации Болгарии.

Президент Ильхам Алиев сказал, что реализация проекта «Южный газовый коридор» успешно продолжается, в этом году ожидается завершение проекта TANAP, а в ближайшем будущем начнется поставка азербайджанского газа в Болгарию.

В ходе разговора Румен Радев пригласил Ильхама Алиева совершить официальный визит в Болгарию.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял приглашение.

Кямиль Хамзаоглы

