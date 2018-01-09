Японских бизнесменов призвали инвестировать в Азербайджан

2018-01-09 15:52 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Японские бизнесмены могут воспользоваться созданной в Азербайджане благоприятной инвестиционной средой, сказал во вторник председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Айдын Алиев на встрече с послом Японии в Азербайджане Теруюки Катори.

Алиев, слова которого приведены в распространенном ГТК сообщении, рассказал о созданной в стране бизнес-среде, улучшении предпринимательской деятельности, облегчении и ускорении международной торговли. Глава ГТК подчеркнул, что данные реформы создали возможности для гибкой и продуктивной предпринимательской деятельности.

"Японские бизнесмены могут инвестировать в Азербайджан, в частности, в создание крупных производственных предприятий", - сказал Алиев.

Глава ГТК также отметил сотрудничество с Японией в сфере улучшения подготовки кадров, усовершенствования их образования.

В свою очередь, Катори отметил высокий уровень двусторонних отношений между Азербайджаном и Японией во всех сферах, в том числе и в таможенной, и выразил готовность работать для дальнейшего расширения сотрудничества между двумя странами.