Айдын Алиев пригласил японских бизнесменов инвестировать в Азербайджан

2018-01-09 15:45 | www.apa.az | 7

Председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Айдын Алиев провел встречу с послом Японии в Азербайджане Теруюки Катори.

Как сообщили АПА-Экономикс в ГТК, на встрече А.Алиев рассказал о созданной в Азербайджане благоприятной бизнес-среде, улучшении предпринимательской деятельности, облегчении и ускорении международной торговли. Он подчеркнул, что проведенные реформы создали возможности для гибкой и продуктивной предпринимательской деятельности. А.Алиев отметил, что японские бизнесмены могут воспользоваться созданной в Азербайджане благоприятной инвестиционной средой. По его словам, японские бизнесмены могут инвестировать в Азербайджан, в частности, в создание крупных производственных предприятий. Глава ГТК также отметил сотрудничество с Японией в сфере улучшения подготовки кадров, усовершенствования их образования.

В свою очередь, Т.Катори отметил высокий уровень двусторонних отношений между Азербайджаном и Японией во всех сферах, в том числе и в таможенной, и выразил готовность работать для дальнейшего расширения сотрудничества между двумя странами.

В рамках встречи стороны также обсудили выборы во Всемирную таможенную организацию, которые пройдут в текущем году.