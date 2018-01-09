Фирдовси Алиев: «За то, что альпинисты не были обеспечены необходимым снаряжением, ответственность несет их клуб»

2018-01-09 16:01 | www.apa.az | 7

«Ответственность за обеспечение пропавших без вести альпинистов необходимым снаряжением напрямую несет их клуб».



Как сообщает АПА, об этом заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев во время пресс-конференции, состоявшейся в штабе, созданном в связи с поиском пропавших альпинистов.

По его словам, спортивный клуб «Гилавар» был зарегистрирован в Министерстве юстиции: «Территория, где альпинисты пропали без вести, относится к Национальному парку «Шахдаг». Разрешение на вход в Национальный парк выдается только для защиты флоры и фауны. Федерация воздушных и экстремальных видов спорта Азербайджана или наше министерство не имеют обязательств по снабжению их необходимым оборудованием».

Ф.Алиев также добавил, что в течение последних 10 лет было выдано разрешение более 400 альпинистам, и пропажа трех альпинистов - первый несчастный случай.

Поиски пропавших на территории Губинского района 3 членов спортивного клуба «Гилавар» – Намина Буньятова (1983 г.р.), Бабура Гусейнова (1990 г.р.) и Фариды Джабраилзаде (1991 г.р.) продолжаются.