Установлена площадь зеленых насаждений в городах Азербайджана

2018-01-09 15:54 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В крупнейших и крупных городах Азербайджана площадь зеленых насаждений на человека должна составлять 10 квадратных метров, в больших городах - девять, в среднем - семь квадратных метров.

Эти требования содержатсая в недавно утвержденных Кабинетом министров «Нормах обеспечения населенных пунктов зелеными насаждениями».

Согласно новому документу, нормы должны соблюдаться юридическими и физическими лицами независимо от форм собственности и организационно-правовой формы, органами государственной власти и муниципалитетами.

Согласно нормам, при проектировании населенных пунктов процентная доля зеленых насаждений должна составлять не менее 40 процентов от выделенной площади.

При новом проектировании существующих населенных пунктов доля зеленых насаждений должна составлять не менее 25 процентов их площади.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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