Верховный лидер Ирана признал право граждан на мирный протест

2018-01-09 15:55 | www.trend.az | 6

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что народ имеет право выражать свое недовольство в ходе протестов, но нельзя путать такие выступления с насильственными действиями, сообщает РИА Новости.

По его словам, проведенные анализы событий сходятся примерно в одной точке, которая заключается в том, что необходимо отделять искренние и законные требования народа от насильственных движений, несущих погромы.

"Когда какого-то человека лишают права, и он протестует, или же где-либо собирается группа недовольных — будь это 100 или 500 человек — это одно дело. Когда же некоторые, воспользовавшись этим, оскорбляют Коран, ислам, оскверняют флаг, устраивают пожары — это другой вопрос", — заявил Хаменеи, чьи слова были опубликованы на его сайте.

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря минувшего года несколько дней подряд проходили массовые акции социального протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран.

Всего в ходе протестных акций, как сообщал телеканал Press TV со ссылкой на правоохранителей, погибли 20 человек, включая одного сотрудника полиции.

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