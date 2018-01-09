Тунзаля Алиева: Я сама распространила новость о своем разводе

2018-01-09 16:14 | www.oxu.az | 6

Заслуженная артистка Тунзаля Алиева стала гостьей передачи «Bizimləsən».

Как передает Oxu.Az, актриса сделала неожиданное заявление.

Она сказала, что сама распространила ложную новость о своем разводе:

«На самом деле я договорилась об этом с супругом. Мы сообщили о разводе для пиара. С тех пор прошли годы, поэтому я и рассказываю об этом. Я дала интервью в этой передаче. Сказала, что ходят слухи о моем разводе. Сделали монтаж так, что в анонсе я говорю лишь «я развелась». Люди посмотрели анонс и сразу стали распространять слухи. Этот пиар сыграл с нами злую шутку. Когда передача вышла в эфир, у нас в районе выключили свет. Наши родственники живут в районе. Они не смогли посмотреть передачу».

Из-за собственной безответственности я оговорила саму себя. К счастью, наши семейные узы крепки. Я поставила под угрозу собственную семью ради рейтинга передачи и денег. Тогда свекор со свекровью и муж испытали проблемы. Прошу у них прощения», - сказала Тунзаля.

Отметим, что данный эпизод произошел несколько лет назад в эфире передачи «Şou+» на телеканале Space.

Пярвиз Гусейн

