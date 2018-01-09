Полковник: Потери армянской армии вырастут

2018-01-09 16:29 | www.oxu.az | 5

Потери в армянской армии были, есть и после этого еще больше увеличатся.

Об этом Oxu.Az сказал военный эксперт, полковник запаса Шаир Рамалданов, комментируя потери армянской армии на линии соприкосновения за последние дни.

По словам полковника, вражеские солдаты в панике:

«Армянские солдаты понимают, что они оккупанты, что они гибнут за чужую землю».

В отличие от них, азербайджанский воин готов пасть шехидом за свои земли. Наши солдаты хотят вернуть земли своих отцов и дедов. Армянский солдат постоянно испытывает беспокойство, находится в напряжении. Враг знает, что неправ, осознает, что является оккупантом. Армения даже не признала так называемую «Карабахскую Республику». Уже ясно, какая атмосфера царит среди служащих в Карабахе армянских солдат.

Полковник Ш.Рамалданов отметил, что враг понимает, что оккупанты-армяне не устоят перед азербайджанской армией:

«Враг ожидаемо скрывает свои различные потери. Ведь как себя чувствует солдат, испытывающий страх и ощущающий несправедливость? Армянские солдаты продолжат убивать друг друга. Они продолжат подрываться на минах, совершать суициды, сбегать из воинских частей».

Дж.А.

