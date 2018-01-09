В Беларуси предлагается изучить вопрос о введении гендерного бюджетирования

2018-01-09 16:02 | www.trend.az | 6

В Беларуси предлагается изучить вопрос о введении гендерного бюджетирования, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики.



Участники открытых парламентских слушаний, которые состоялись в конце прошлого года в Совете Республики, составили рекомендации для достижения Целей устойчивого развития. Например, Министерству финансов предлагается "изучить вопрос о введении гендерного бюджетирования при составлении республиканского и местных бюджетов, внедрять принципы налоговой автономии, гарантированного сохранения общего объема трансфертов, передаваемых из республиканского бюджета при наращивании собственной доходной базы местных бюджетов", рассказали в пресс-службе.



Национальному банку рекомендовано создавать условия для участия банков в проектном финансировании собственным капиталом, в том числе в реализации гринфилд-проектов в области фармакологии, биопроизводства, химических технологий, добавили в пресс-службе верхней палаты парламента.



По мнению участников парламентских слушаний, в Беларуси необходимо разработать механизмы мотивации труда высококвалифицированных специалистов, обеспечивать условия для создания новых высокопроизводительных рабочих мест, а также и далее поддерживать социально уязвимые категории людей. Ряд изменений предлагается системе образования. Профильному министерству рекомендовано обновить содержание образовательных стандартов, учебных планов и программ поколения 3+ в учреждениях образования всех уровней в контексте интеграции идей и ценностей устойчивого развития, а также имплементации Целей устойчивого развития. Ожидается, что молодежные и другие общественные объединения, представители бизнеса будут расширять свое участие в решении экономических, социальных и экологических аспектов достижения ЦУР, активнее выступать с инициативами по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики в данной области. В Совете Республики не исключают, что в Беларуси могут появиться молодежные послы Целей устойчивого развития.



Действующие государственные программы в Беларуси предлагается скорректировать для того, чтобы максимально закрепить в них задачи и национальные показатели достижения ЦУР. То же касается и законодательства. Парламентарии в свою очередь намерены уделять особое внимание вопросам достижения ЦУР при работе над законопроектами. Так, на данный момент речь идет о поправках в некоторые законы по вопросам питьевого водоснабжения, в законы о ГЧП, о качестве и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов для жизни и здоровья человека.



Беларусь намерена использовать возможности взаимодействия с ООН, другими международными организациями для обмена наилучшими практиками по достижению Целей устойчивого развития. Участники парламентских слушаний рекомендовали МИД проработать совместно с зарубежными партнерами возможность привлечения международной технической помощи для совершенствования национальной системы координации достижения ЦУР в Беларуси, распространения положительного опыта, формирования взаимовыгодных связей с другими странами.



В сентябре 2015 года страны - члены ООН приняли Повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года. Она содержит 17 целей, направленных на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия для всех. Беларусь принимала активное участие в разработке Повестки-2030 на всех ее этапах. Страна взяла на себя обязательства по достижению целей, направленных на рост уровня и качества жизни людей, и уже приступила к имплементации ЦУР на национальном уровне. Так, в Беларуси учрежден пост национального координатора по достижению Целей устойчивого развития, его занимает заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина. Она же возглавляет Совет по устойчивому развитию, который работает над достижением ЦУР в экономическом, социальном и экологическом направлениях.

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