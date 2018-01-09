Альпинисты, поиск которых ведется в Губинском районе, изменили маршрут – МЧС (ФОТО)

2018-01-09 16:02 | www.trend.az | 6

ГУБА /Trend/ - Поиски альпинистов, пропавших в горах Губинского района, будут продолжаться до тех пор, пока они не будут найдены.

Об этом сказал во вторник на оперативном совещании в штабе, созданном в связи с поисками пропавших в Губе альпинистов, замминистра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-лейтенант Фаиг Тагизаде, сообщил во вторник спецкор Trend.

Тагизаде отметил, что в связи с этим есть указание главы МЧС Кямаледдина Гейдарова.

Замминистра подчеркнул, что пропавшие альпинисты пошли по другому маршруту. «Они должны были передвигаться по самому легкому маршруту В1, но потом маршрут был изменен. По данному маршруту определены территории. Первая территория проверена, там альпинисты не обнаружены», - сказал Тагизаде.

Замминистра также добавил, что у альпинистов должна была быть система GPS, но, к сожалению, этой системы у них не было.

Фаиг Тагизаде подчеркнул, что поиски альпинистов ведут профессионалы.