Горноспасательная служба МВД Австрии: «Если бы на альпинистах были специальные сигнальные маячки, то найти их было бы проще»

2018-01-09 16:21 | www.apa.az | 6

«Сотрудники поисково-спасательной службы делают все возможное для обнаружения пропавших альпинистов. Однако из-за сложных климатических условий и угрозы схода лавины на указанных территориях вести поиски очень рискованно».

Как сообщает АПА, об этом сказал начальник службы горноспасательной службы МВД Австрии Адольф Харрер.

«Мы можем только предполагать в каком направлении они двигались. Альпинисты намеревались взойти на вершину Туфандага, однако из-за климатических условий сменили маршрут. Из-за ухудшения погодных условий они разбили временный лагерь. На следующий день погодные условия не улучшились, поэтому определить направление к Туфандагу не было возможности. На них должны были быть специальные сигнальные маячки. Если бы на них были эти приспособления, то найти их было бы проще», - отметил Харрер.

Поиски пропавших на территории Губинского района 3 членов спортивного клуба «Гилавар» – Намина Буньятова (1983 г.р.), Бабура Гусейнова (1990 г.р.) и Фариды Джабраилзаде (1991 г.р.) продолжаются.