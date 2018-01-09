Президент принял участие в открытии Ро-Ро терминала в Бакинском международном морском торговом порту - ОБНОВЛЕНО

2018-01-09 16:46 | www.apa.az | 5

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии Ро-Ро терминала в комплексе Бакинского международного морского торгового порта в поселке Алят Гарадагского района столицы.

Как сообщает АПА-Экономикс, глава государства ознакомился с работами, проведенными в комплексе. Министр экономики Шахин Мустафаев проинформировал главу государства о проделанной работе. Было сообщено, что, согласно генеральному плану, строящаяся в настоящее время первая фаза нового портового комплекса будет обладать 12 причалами грузоперевалочной возможностью 15 миллионов тонн грузов в год, в том числе 100 тысяч единиц 20-футовых контейнеров. В рамках первой фазы предусмотрены 2 причала для судов типа Ро-Ро, универсальный сухогрузный и контейнерный терминал, состоящий из 7 причалов, 2 паромных причала, а также 1 причал для служебных судов флотилии. Также будут построены ремонтная база для служебных судов флотилии, операционное здание порта, грузовые участки и склада, пункты пограничной и таможенной служб, в целом, 72 здания и сооружения различного назначения, проведены проектирование международного терминала для пассажиров, приобретение, оснащение и установка кранов. Протяжённость причала для служебных судов флотилии в комплексе составляет 155 метров, и здесь одновременно могут пришвартоваться 11 небольших судов.

Расположенный на пересечении транспортных коридоров Восток-Запад и Север- Юг новый Бакинский международный морской торговый порт, строительство которого является составной частью политики превращения Азербайджана в важный транспортный и логистический центр региона, играет решающую и важную роль в расширении транзитных возможностей страны. Реализация проекта началась распоряжением, подписанным президентом Ильхамом Алиевым в 2007 году. Строительство нового порта именно в поселке Алят не случайно. Данная территория расположена на пересечении автомобильных дорог и железнодорожных линий, являющихся азербайджанскими сегментами коридоров Север-Юг и Восток-Запад, и прибавление к ним благодаря строительству нового порта водных магистралей по сути позволяет превратить эту территорию в важный транспортный узел и новое широкое логистическое пространство. Согласно поручению, связанному с реализацией соответствующего распоряжения главы государства, под строительство этого комплекса был выделен земельный участок площадью 400 гектаров. Строящаяся в настоящее время первая фаза нового порта охватывает территорию в 117 гектаров. В 2010 году с участием президента Ильхама Алиева был заложен фундамент комплекса, а в 2014 году было сдано в эксплуатацию одно из входящих в первый этап портовых сооружений - паромный терминал, состоящий из двух причалов.

Согласно подписанному в 2017 году распоряжению президента Ильхама Алиева «О дополнительных мерах по ускорению строительства комплекса Бакинского международного морского торгового порта», заказчиком работ, которые будут выполнены для продолжения и завершения проекта по строительству нового комплекса Бакинского международного морского торгового порта», назначено Министерство экономики. Для своевременного и качественного выполнения задач, поставленных главой государства в этом направлении, разработан и успешно реализуется план мероприятий с указанием даты начала и окончания работ. Заказчиком при участии зарубежных и местных специалистов усовершенствован, согласован в соответствующем порядке и утвержден генеральный план порта, в соответствии с этим обновлен график проекта. Для достижения целей, установленных планом мероприятий, в строительных работах по сегментам применен двухсменный режим работы. В результате динамика работ по сравнению с предыдущими периодами выросла в пять раз. В настоящее время строительные работы продолжаются ускоренными темпами и охватывают все сегменты комплекса. К строительным работам привлечено около 1500 рабочих и до 300 единиц строительной техники различного назначения. Согласно соответствующим договорам, строительные работы предусматривается проводить в двух частях портовой территории - в сегментах суши и моря. Проводимая работа позволяет обеспечить безопасную и свободную швартовку в порту судов, плавающих в Каспийском море. В настоящее время к порту причаливают корабли весом 7-8 тысяч тонн. Во время проектирования предусмотрена также возможность увеличения глубины в акватории порта с 7 до 9 метров, что в дальнейшем обеспечит свободное причаливание судов весом до 12 тысяч тонн.

Президент Ильхам Алиев был проинформирован о новом терминале Ро-Ро. Терминал, способный принимать около 60 тысяч большегрузных автомобилей (TIR) или 1, 8 миллиона тонн грузов в год, построен в соответствии с самыми современными техническими требованиями. Грузоперевалочная способность первого причала на терминале составляет 800 тысяч тонн в год, а второго - 1 миллион тонн. Терминал Ро-Ро состоит из двух причалов. Протяженность первого причала составляет 222 метра, второго - около 190 метров. Терминал предусматривается для перевозки колесной техники в сегментах перевозок автомобиль - вода и вода - автомобиль.

Глава государства открыл терминал.

Эта система обеспечивает безопасное причаливание судов независимо от снижения и повышения уровня воды. На основании проектного графика до конца января этого года завершится строительство еще семи общих грузовых причалов. А до конца первого квартала 2018 года планируется завершение строительства складов, подсобных зданий, других соответствующих инфраструктурных объектов, прокладки их инженерно-коммуникационных линий, а также монтажа вспомогательных систем. Строительство же операционного здания порта завершится в мае следующего года.

Особое внимание в рамках проекта уделяется созданию информационных технологий и инфраструктуры безопасности, отвечающих современным требованиям. С этой целью планируются применение на территории порта Портовой системы управления и информации, которая обеспечит эффективное управление операциями, и других компонентов информационных технологий, а также создание соответствующей охранной системы, отвечающей Международному кодексу по охране судов и портовых средств. Применение компонентов информационных технологий обеспечит непосредственное повышение эффективности портовых операций. Портовая операционная система управления, применяемая на терминале Ро-Ро и являющаяся одним из полностью автоматизированных модулей информационных технологий, позволяет осуществлять все процессы в удобной и прозрачной форме. Так, электронная декларация груза, пересекающего государственную границу Азербайджана и направляющегося в данный порт, вносится по линии Государственного таможенного комитета в здешнюю Операционную систему управления. В итоге выясняется дата поступления груза в порт, для него отводится место на территории ожидания, а оплата перечисляется компании-перевозчику в онлайн-форме. На основании регистрационного номера входящего в порт транспортного средства в операционной системе отражаются данные о грузе, и владелец груза может наблюдать за этими данными. По окончании документирования осуществляется погрузка TIRа на судно, а порт назначения получает информацию о грузе, времени его доставки и судне. В настоящее время идет работа по подключению к сети посредством данной системы соответствующих государств и частных структур, а также портов Грузии, Казахстана и Туркменистана.

Затем глава государства был проинформирован о работе, проводимой в настоящее время на территории строительства комплекса Бакинского международного морского торгового порта. Президент Ильхам Алиев обошел территорию строительства, обстоятельно ознакомился с ходом работ. В строительстве нового Бакинского порта используются последние инженерные новшества, отвечающие самым современным стандартам. Кроме того, в рамках проекта для очистки выкачанных с судов вод с нефтяным составом и бытовых вод впервые в бассейне Каспийского моря построены установки биологической очистки воды, основанные на новейших технологиях. На сегодняшний день создан состоящий из 11 железнодорожных линий парк приема, отправки и сортирования вагонов.

В целях повышения эффективности погрузочно-разгрузочных операций у германской компании Ardelt закуплена новая портальная техника различного грузового назначения, в настоящее время осуществляется ее монтаж. Новый порт непосредственно будет выполнять функцию пункта сосредоточения грузов для железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс, сданной в эксплуатацию в минувшем году. Таким образом, появится база для формирования эффективной и устойчивой логистической цепи, обеспечивающей сосредоточение в новом портовом комплексе грузовых потоков, поступающих в страну по коридорам с севера, юга, востока и запада, и транспортировку их отсюда по железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс в направлении Европы или судами в восточном направлении. На прилегающих территориях, включая территорию нового порта, планируется создать свободную экономическую зону, которая, как важный транспортный узел, обеспечит для порта более широкие возможности транзита и перевозки.

Данные проекты, реализуемые под руководством президента Ильхама Алиева, вносят важный вклад в модернизацию транспортной инфраструктуры, играющей исключительную роль в развитии экономики страны, в особенности, ненефтяного сектора, расширение транзитных возможностей, укрепляют транзитный потенциал Азербайджана.