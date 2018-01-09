В Швейцарии победитель лотереи не забирает 134 миллиона евро

2018-01-09 16:40 | www.oxu.az | 5

Организаторы лотереи EuroMillions в Швейцарии три недели ждут победителя, сорвавшего самый крупный джекпот в истории страны.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет газета Neue Zürcher Zeitung.

Отмечается, что победитель предновогоднего розыгрыша был объявлен 19 декабря, а сумма выигрыша составила 157 миллионов франков (почти 134 миллиона евро). Рекордный джекпот в сумме 115 миллионов франков до этого в 2013 году сорвал житель кантона Валле.

Как заявил изданию представитель лотереи, за выигрышем до сих пор никто не пришел. По его словам, победители, как правило, забирают деньги в течение недели после объявления результатов.

Однако у победителя еще есть время для того, чтобы предъявить свои права на выигрыш. Он может забрать деньги до конца июля, пишет газета.

Э.А.

