Асимакопулос: Евроигры в Минске будут лучше, чем в Баку

2018-01-09 17:00 | www.oxu.az | 5

Европейские олимпийские комитеты (ЕОК) надеются, что Минск проведет Европейские игры лучше, чем Баку.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Cпутник, об этом заявил главный эксперт ЕОК по спорту Асимакис Асимакопулос.

«Есть различия в процессе подготовки к Евроиграм в Баку и Минске. Они заключаются в том, что у Беларуси совершенно другая культура, другой опыт проведения спортивных мероприятий. Мы ожидаем, что Евроигры в Минске будут лучше. Вопрос заключается в том, насколько Минск рационально и умно использует это время, которое осталось – это 16 месяцев. Но мы ожидаем лучшего уровня проведения Евроигр.

Определенно, Беларусь движется в правильном направлении в подготовке к Евроиграм. У Беларуси есть база, на которой можно проводить Игры: уже построены объекты, есть отличные человеческие ресурсы, знания. Остается только это все привести к единому знаменателю, требованиям Европейских комитетов, и все получится», - заключил Асимакопулос.

Белорусская столица примет II Евроигры с 21 по 30 июня 2019 года. В программе соревнований 15 видов спорта, атлеты будут соревноваться на 12 площадках. Ожидается, что в Минск прибудут порядка четырех тысяч спортсменов, а также две тысячи тренеров и членов официальных делегаций.

Э.А.

