Мускулистая амазонка-пленница с известными азербайджанцами - такое Пуччини и не снилось! (ФОТО)

2018-01-09 16:04 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - Знаменитая 26-летняя российская спортсменка Наталия Кузнецова успешно совмещает занятия культуризмом с небольшой ролью в спектакле. Впервые она появилась в постановке в 2016 году. Режиссёр Адольф Шапиро решил ввести в оперу Джакомо Пуччини "Манон Леско" образ мускулистой женщины, которая бы символизировала силу и желание никогда не сдаваться. Премьера была представлена на сцене Большого театра. Главные партии исполнили известные азербайджанские вокалисты Эльчин Азизов и Юсиф Эйвазов, и его супруга, мировая звезда Анна Нетребко, сообщает Trend Life.

"Представители Большого театра сами на меня вышли, так как я всё же достаточно известный культурист. Но это всё равно было приятно и неожиданно!В этом спектакле у меня эпизодическая роль. Я играю амазонку-пленницу и провожу на сцене всё третье действие в купальнике. По сюжету меня вместе с другими пленницами выгружают из трюма. Мы стоим вместе с Манон, ничего не делаем и ничего не говорим. Потом Манон начинает петь. После этого нас сажают на корабль – и мы все вместе отплываем", – сообщила www.metronews.ru Кузнецова.

Её ближайшее выступление в спектакле "Манон Леско" запланировано на январь. Никаких кастингов ради получения роли ей проходить не пришлось.

"Я в дружеских отношениях со многими известными людьми – Анной Нетребко, Юсифом Эйвазовым, Эльчином Азизовым... Знакома с режиссёром "Турецкого гамбита" и приезжала на Мосфильм на съёмки нового фильма "Вратарь Галактики". Общаюсь с Екатериной Андреевой. Все реагируют нормально! Для меня это большое приключение. Но если в будущем предложат ещё какую-то роль сыграть, думаю, отказываться я не буду", - добавила Кузнецова.

Наталия Кузнецова - профессиональный пауэрлифтер, мастер спорта международного класса, профессиональная бодибилдерша и мастер спорта международного класса по армлифтингу. Спортсменка является обладательницей 12 европейских и российских рекордов в жиме лежа и становой тяге, из них - шесть мировых рекордов. Замужем за мастером спорта по вольной борьбе Владиславом Кузнецовым.