Какие страны граждане Азербайджана могут посетить без визы - ИНФОГРАФИКА

2018-01-09 16:06 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В 2018 году число стран, которые граждане Азербайджана могут посетить без визы (или приобрести визу по прибытии), достигло рекордного показателя - 63 страны.

По данным рейтинга “Индекс паспортов 2018”, подготовленного компанией Henley & Partners, по этому показателю Азербайджан занял 72-е место. В 2016 и 2017 годах граждане страны без визы могли посетить 62 страны, а в 2015 году - 58 стран.

Trend представляет читателям инфографику стран, которые в 2018 году граждане Азербайджана могут посетить без визы: