«Азеригаз» ответил на обвинения абонентов

2018-01-09 17:45 | www.oxu.az | 6

Между Производственным объединением «Азеригаз» и абонентами возникло недовольство. Некоторые потребители, у которых установлены счетчики Smart İTRON, утверждают, что совершили оплату в январе этого года, но стоимость природного газа в пределах лимита была начислена не по 10, а по 20 гяпиков за кубометр.

Как сказал Oxu.Az глава пресс-службы «Азеригаз» Ибрагим Кербалаев, в конце декабря прошлого года предусмотренный на 2017 год лимит был обнулен:

«Извещения были сделаны в праздничные и выходные дни, поэтому в первую неделю января этот процесс уже был завершен».

Что касается жалоб на разницу в показаниях счетчиков, И.Кербалаев сказал, что если пользователи бытовых газовых счетчиков Smart İTRON загружают 10 манатов на карту, то это означает 100 кубометров газа:

«Показатель счетчика отражает расход газа не в манатах, а в кубометрах. Иногда абоненты вводят в счетчик деньги, и когда счетчик показывает 100 кубометров, принимают это за 10 манатов. Например, абонент загружает на счетчик 10 манатов. После этого говорят, что счетчик показывает не 10, а 5 манатов. Это означает 50 кубометров.

С другой стороны, если по просьбе абонента зайти в базу данных, то видно, что абонент в последний раз загружал деньги на смарт-карту в декабре. Если он превысил лимит, то в базе для карты будет применяться тариф в 20 гяпиков. То есть если пользователи совершили оплату в декабре и в первые дни января загрузили на карту 10 манатов, то счетчик покажет не 100, а 50 кубометров. То есть в деньгах это будет 5 манатов.

Одним словом, если средства на смарт-карту были загружены в декабре прошлого года, а введены в январе, с превышением установленного лимита, то абоненты будут пользоваться газом не за 10, а за 20 гяпиков за кубометр. Но если средства были загружены на карту после 1 января этого года, то, конечно, в связи с выдачей лимита в 1700 кубометров они будут пользоваться газом за 10 гяпиков».

Выяснилось, что в настоящее время специалисты «Азеригаз» провели мониторинг:

«20 процентов абонентов, использующих механические газовые счетчики, превысили годовой лимит».

Л.А.

