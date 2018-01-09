В Баку отметили 90-летие известного композитора Наримана Мамедова (ФОТО)

2018-01-09 16:50 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - В филиале Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана - квартире-музее Ниязи, в Баку состоялось мероприятие, посвященное 90-летию со дня рождения композитора, народного артиста Наримана Мамедова, сообщили Trend Life в пресс-службе музея.

На мероприятии директор музея, заслуженный работник культуры Алла Байрамова, дочь Наримана Мамедова, доцент Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Камина Мамедова, композитор, народный артист Тофиг Бакиханов, заслуженный деятель искусств Ульвия Гаджибекова, заведующая отделом музея Ханым Абдинова и другие рассказали о творческом пути композитора, его вкладе в азербайджанскую музыкальную культуру. Выступление сопровождалось слайд-шоу на основе материалов Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана и личного архива Наримана Мамедова.

На вечере в исполнении профессора Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, заслуженного деятеля искусств Ульвии Гаджибековой (фортепиано), заслуженных артисток Тофы Бабаевой (скрипка), Сабины Ибрагимовой (виолончель), лауреата Международных конкурсов Эльнары Кибирлинской (фортепиано) была представлена концертная программа из произведений Наримана Мамедова.

В фойе музея была развернута выставка, отражающая жизнь и творческий путь Наримана Мамедова.