Увеличена численность азербайджанских миротворцев в Афганистане

2018-01-09 17:29 | www.apa.az | 5

В соответствии с планом в ротационном порядке группа миротворцев Азербайджанской армии, состоящая из 70 военнослужащих, 9-го января отправлена в Афганистан для продолжения службы в составе миссии НАТО "Решительная поддержка".



Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Министерства обороны Азербайджана, с учетом важности обеспечения стабильности и безопасности в этой стране, НАТО обратилась к странам-членам и странам-партнерам Альянса в связи с увеличением количества сил в миссии "Решительная поддержка" в Афганистане.



Президент Азербайджанской Республики, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами господин Ильхам Алиев в своем выступлении в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 23 ноября 2017 года сделал заявление об увеличении числа азербайджанских миротворцев с 2018 года.



С этой целью Милли Меджлис 29-го декабря 2017-го года внес изменения в Постановление «О даче согласия на размещение и участие в соответствующих операциях в Афганистане взвода Вооруженных Сил Азербайджанской Республики в составе батальона Вооруженных сил Турецкой Республики и под общим командованием структур НАТО».



В связи с увеличением численности азербайджанского миротворческого контингента Министерством обороны Азербайджана во взаимодействии с соответствующими государственными структурами страны и командованием НАТО выполнены все необходимые процедуры.



Таким образом, с целью обеспечения международного мира и поддержки партнеров с 2018-го года в целом число азербайджанских миротворцев увеличено с 94-х до 120-ти военнослужащих, включая 6 азербайджанских офицеров, которые будут представлены в различных штабах миссии «Решительная поддержка», а также 2-х военных врачей.