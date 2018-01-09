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Названы имена уволенных сотрудников Минналогов

2018-01-09 18:12 | www.oxu.az | 5

Новый министр налогов Микаил Джаббаров снял с должности 64 сотрудников министерства.

Oxu.Az со ссылкой на Report представляет краткий список уволенных:

Имя, фамилия

Должность

Ильгар Ахмедов

Советник министра налогов, генеральный директор Департамента координации и управления

Насими Джафаров

Заместитель генерального директора Департамента координации и контроля

Рагиф Гурбанов

Первый заместитель генерального директора Бакинского департамента локальных доходов

Мубариз Вердиев

Заведующий отделом Департамента национальных доходов

Натиг Мамедов

Заместитель директора управления Бакинского департамента локальных доходов

Мубариз Амирасланов

Заместитель директора управления Бакинского департамента локальных доходов

Габиль Таргулиев

Заместитель директора управления Бакинского департамента локальных доходов

Тариэль Шахбазов

Заместитель директора управления Бакинского департамента локальных доходов

Эльхан Гасанзаде

Заместитель директора управления Бакинского департамента локальных доходов

Кемаледдин Бахшалиев

Заместитель директора управления Бакинского департамента локальных доходов

Ниджат Мамедзаде

Старший налоговый инспектор Бакинского департамента локальных доходов

Назим Джахангиров

Старший налоговый инспектор Бакинского департамента локальных доходов

Азер Гурбанов

Налоговый инспектор Бакинского департамента локальных доходов

Фуад Зейналов

Налоговый инспектор Бакинского департамента локальных доходов

Азер Мехдизаде

Руководитель отдела Бакинского департамента по делам малых предпринимателей

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