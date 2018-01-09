Названы имена уволенных сотрудников Минналогов

2018-01-09 18:12 | www.oxu.az | 5
Новый министр налогов Микаил Джаббаров снял с должности 64 сотрудников министерства.
Oxu.Az со ссылкой на Report представляет краткий список уволенных:
|
Имя, фамилия
|
Должность
|
Ильгар Ахмедов
|
Советник министра налогов, генеральный директор Департамента координации и управления
|
Насими Джафаров
|
Заместитель генерального директора Департамента координации и контроля
|
Рагиф Гурбанов
|
Первый заместитель генерального директора Бакинского департамента локальных доходов
|
Мубариз Вердиев
|
Заведующий отделом Департамента национальных доходов
|
Натиг Мамедов
|
Заместитель директора управления Бакинского департамента локальных доходов
|
Мубариз Амирасланов
|
Заместитель директора управления Бакинского департамента локальных доходов
|
Габиль Таргулиев
|
Заместитель директора управления Бакинского департамента локальных доходов
|
Тариэль Шахбазов
|
Заместитель директора управления Бакинского департамента локальных доходов
|
Эльхан Гасанзаде
|
Заместитель директора управления Бакинского департамента локальных доходов
|
Кемаледдин Бахшалиев
|
Заместитель директора управления Бакинского департамента локальных доходов
|
Ниджат Мамедзаде
|
Старший налоговый инспектор Бакинского департамента локальных доходов
|
Назим Джахангиров
|
Старший налоговый инспектор Бакинского департамента локальных доходов
|
Азер Гурбанов
|
Налоговый инспектор Бакинского департамента локальных доходов
|
Фуад Зейналов
|
Налоговый инспектор Бакинского департамента локальных доходов
|
Азер Мехдизаде
|
Руководитель отдела Бакинского департамента по делам малых предпринимателей