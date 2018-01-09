Последний шанс получить бесплатную премиум карту!

2018-01-09 18:21 | www.oxu.az | 5

Остались считанные дни до окончания грандиозной кампании по выдаче бесплатных премиум карт в Expressbank. Если и Вы желаете стать владельцем высокостатусной карты без дополнительных затрат, то спешите в Expressbank!

В рамках кампании в Expressbank, при осуществлении взноса на счет в размере 400 AZN/USD/EUR/GBP вам бесплатно будет предоставлена банковская карта VISA Gold/MasterCard Gold, а при взносе 800 AZN/USD/EUR/GBP вы получите карту VISA Platinum/MasterCard Platinum. Внесенную сумму клиенты смогут обналичить без комиссии, а также в рамках проекта ExpressClub, совершая безналичные платежи внутри страны посредством POS-терминалов, превращать свои расходы в доходы.

Все владельцы пластиковых карт Expressbank-а будут получать «cashback» в размере до 20% обратно на свой счет при осуществлении платежей внутри страны посредством POS-терминалов. В дополнение ко этому в любое время суток вы с легкостью сможете пополнить счет и совершать другие операции по вашему счету посредством Личного кабинета на официальном сайте Банка или платежных терминалов ExpressPay, расположенных в 48 регионах по всей стране.

Также отметим, что владельцы премиум карт могут воспользоваться следующими привилегиями: международная служба клиентской поддержки - MasterCard Global Service и Visa –GCAS, консультация по юридическим и здравоохранительным вопросам – MasterAssist/Travel Assistance Service и ISOS, экстренная замена карты и/или выдача денег в случае ее утраты заграницей, специальные предложения для держателей карт - MasterCard Priceless и Visa Worlds Best Offers возможность безконтактной оплаты и др.

В сеть обслуживания Expressbank входят 16 филиалов из которых 10 находятся в городах Баку и Сумгайыт, а 6 располагаются в городах Гянджа, Мингячевир, Барда, Гусар, Хачмаз и Ширван. Сеть Банка насчитывает около 80 банкоматов, 6000 РОS-терминалов и свыше 500 терминалов ExpressPay на территории страны.

Для получения более подробной информации об услугах банка, вы можете позвонить в наш Информационный Центр «132», воспользоваться нашим веб-сайтом www.expressbank.az или же связаться с нами посредством социальной сети Facebook www.facebook.com/Expressbank.