Uzcard сняла все лимиты на обналичивание сумов через банкоматы

2018-01-09 17:09 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Межбанковская платежная система Uzcard сняла все лимиты на обналичивание сумов через банкоматы.

Это стало возможным благодаря новой услуге, запущенной системой в конце прошлого года. Она позволяет обналичивать с пластиковых карт через банкоматы любые суммы без ограничений. Теперь лимиты в данном направлении будут зависеть только от банков.

"Банки внесут изменения по установленному лимиту в 100 тысяч сумов при снятии наличных средств в индивидуальном порядке. Так, например, возможен безлимитный вариант, устанавливаемый на снятие наличных средств. На сегодняшний день никаких ограничений со стороны Uzcard не существует", — отметили в Uzcard.

Ранее Центральный банк Узбекистана установил максимально рекомендованную ставку комиссии для банков, оказывающих услуги по обналичиванию денежных средств. Теперь каждый банк имеет право самостоятельно устанавливать индивидуальные комиссионные ставки от нуля до пяти процентов за снятие наличных денег.

На днях ряд банков заявил об увеличении в два раза — до 200 тысяч сумов — ежедневного лимита на снятие денег с пластиковой карты.