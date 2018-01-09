МВД России сократило штат ГАИ на десять тысяч человек

2018-01-09 17:49 | www.apa.az | 6

Штат ГИБДД России сократили на десять тысяч сотрудников с 1 января 2018 года.

Как передает АПА со ссылкой на «РИА Новости», об этом сообщили в пресс-центре МВД.

Указом президента России от 31 декабря 2017 года №652 штатная численность органов внутренних дел Российской Федерации с 1 января 2018 года уменьшена на 10 тысяч единиц.

Сокращаются должности сотрудников полиции в подразделениях ГИБДД и ДПС, за исключением должностей, предназначенных для совершения регистрационных действий, а также проведения экзаменов и выдачи водительских удостоверений.

В МВД подчеркивают, что эти организационно-штатные мероприятия коснутся, в первую очередь, неукомплектованных должностей.

Сокращенные сотрудники ГАИ по желанию могут быть переведены на вакантные должности в других подразделениях МВД, где их опыт будет применен и реализован.