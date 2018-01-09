«Азеригаз» ответил на обвинения об обмане абонентов

2018-01-09 17:50 | www.apa.az | 6

В последние дни в социальных сетях и ряде СМИ распространилась информация о том, что Производственное объединение «Азеригаз» SOCAR обманывает своих абонентов.

Как сообщает АПА-Экономикс, некоторые абоненты, у которых установлены счетчики Smart İTRON, утверждают, что совершили оплату в январе этого года, но стоимость природного газа в пределах лимита была начислена не по 10, а по 20 гяпиков за кубометр.

В связи с этим глава пресс-службы «Азеригаз» Ибрагим Кербалаев заявил АПА-Экономикс, что в конце декабря прошлого года предусмотренный на 2017 год лимит был обнулен: «Извещения были сделаны в праздничные и выходные дни, поэтому в первую неделю января этот процесс уже был завершен».

Что касается жалоб абонентов на разницу в показаниях счетчиков, то, по словам И.Кербалаева, если пользователи бытовых газовых счетчиков Smart İTRON загружают 10 манатов на карту, то это означает 100 кубометров газа: «Показатель счетчика отражает расход газа не в манатах, а в кубометрах. Иногда абоненты вводят в счетчик деньги, и когда счетчик показывает 100 кубометров, принимают это за 10 манатов. Например, абонент загружает на карту 10 манатов. После этого говорят, что счетчик показывает не 10 манатов, а 5 манатов. Но это означает 50 кубометров. Если по просьбе абонента зайти в базу данных, то видно, что абонент в последний раз загружал деньги на смарт-карту в декабре. Если он превысил лимит, то в базе для карты будет применяться тариф в 20 гяпиков. То есть если пользователи совершили оплату в декабре и в первые дни января загрузили на карту 10 манатов, то счетчик покажет не 100, а 50 кубометров. То есть в деньгах это будет 5 манатов».

И.Кербалаев подчеркнул, что если средства на смарт-карту были загружены в декабре прошлого года, а введены в январе с превышением установленного лимита, то абоненты будут пользоваться газом не за 10 гяпиков, а за 20 гяпиков за кубометр. «Но если средства были загружены на карту после 1 января этого года, то, конечно, в связи с выдачей лимита в 1700 кубометров они будут пользоваться газом по цене 10 гяпиков».

Он добавил, что сегодня специалисты «Азеригаз» провели мониторинг: «В ходе мониторинга выяснилось, что 20 процентов абонентов, использующих механические газовые счетчики, превысили годовой лимит».