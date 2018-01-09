В Баку открылся Burger King

2018-01-09 18:49 | www.oxu.az | 6

В Баку открылась известная сеть ресторанов быстрого питания Burger King.

Как передает Oxu.Az, франшиза принадлежит «Бургер Кинг Россия».

Новости о том, что в столице Азербайджана будет одной франшизой больше, появились несколько лет назад.

Burger King Corporation (часто используется аббревиатура BK) - американская компания, владелец глобальной сети ресторанов быстрого питания Burger King, специализирующейся на гамбургерах (главным образом, на вопперах). Штаб-квартира находится на невключённой территории округа Майами-Дейд, штат Флорида, США. К концу финансового 2013 года Burger King отметил, что обладает 13 тыс. торговых точек в 79 странах. 66 % точек находится в США, 99 % управляется частниками.