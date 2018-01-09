Лондон подозревает Брюссель в подготовке к сценарию Brexit без сделки

2018-01-09 17:23 | www.trend.az | 6

Британский министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис подозревает Брюссель в подготовке к сценарию выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения об условиях дальнейшего сотрудничества. Об этом во вторник сообщила газета Financial Times, передает ТАСС.

В распоряжении издания оказалось письмо Дэвиса, которое он направил в декабре 2017 года премьер-министру Соединенного Королевства Терезе Мэй. В нем он утверждает, что действия ЕС могут подвергнуть опасности существующие контракты и заставить британские компании перебраться на континент в случае жесткого Brexit. В этой связи британский министр намерен обратиться к Европейской комиссии (ЕК) с просьбой пересмотреть свои принципы в отношении бизнеса, чтобы обозначить перспективу для достижения условий переходного периода и торговой сделки.

Ранее во вторник официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас сообщил, что Евросоюз готовится к возможному сценарию, при котором Лондон и Брюссель не смогут прийти к соглашению по выходу Великобритании из состава сообщества.