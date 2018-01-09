В Абшеронском районе муж убил жену, а внук – бабушку - ОБНОВЛЕНО

2018-01-09 19:03 | www.apa.az | 6

Стали известны некоторые детали убийств в Абшеронском районе.

Как сообщает АПА, житель города Хырдалан Агагасанов Эльгун Расим оглу (1986 г.р.) на почве ревности убил ножом свою супругу Надирову Ахиру Исмамед гызы (1994 г.р.).

Э.Агагасанов был задержан.

Кроме этого, житель поселка Сарай Мурадов Нихат Ниджат оглу (2000 г.р.) убил ножом свою бабушку Сеидзаде Годжаханым Мухаммед гызы (1951 г.р.).

Н. Мурадов также задержан.

По обоим фактам в Абшеронской районной прокуратуре возбуждены уголовные дела по ст.120.1 УК АР (умышленное убийство), продолжаются следственные действия.

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17:28

В Абшеронском районе совершены убийства.

Как сообщает АПА, один из инцидентов произошел в Хырдалане, другой – в поселке Сарай.

В Хырдалане муж на почве ревности убил супругу. В Сарае внук убил бабушку.

По обоим убийствам есть задержанные, в прокуратуре Абшеронского района возбуждены уголовные дела, ведется расследование.