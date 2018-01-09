В Абшероне муж убил жену, а внук – бабушку

2018-01-09 19:14 | www.oxu.az | 8

В Абшеронском районе совершены убийства.

Как сообщает Oxu.Az, один из инцидентов произошел в Хырдалане, другой – в поселке Сарай.

Житель города Хырдалан Агагасанов Эльгун Расим оглу (1986 г.р.) на почве ревности убил ножом свою супругу Надирову Ахиру Исмамед гызы (1994 г.р.). Э.Агагасанов был задержан.

Кроме этого, житель поселка Сарай Мурадов Нихат Ниджат оглу (2000 г.р.) убил ножом свою бабушку Сеидзаде Годжаханым Мухаммед гызы (1951 г.р.). Н. Мурадов также задержан.

По обоим фактам в Абшеронской районной прокуратуре возбуждены уголовные дела по ст.120.1 УК АР (умышленное убийство), продолжаются следственные действия.

A.M.

