Брат-полковник Ровшана Лянкаранского вышел на свободу

2018-01-09 19:36 | www.oxu.az | 6

В ходе очередного заседания Стамбульского суда решением суда освобожден азербайджанский чиновник — брат Ровшана Джаниева (Ровшана Лянкяранского) Намик Джаниев.

Как передает Oxu.Az, об этом Sputnik Азербайджан сообщил информированный источник в правоохранительных органах Турции.

Решение суда в отношении начальника таможенного поста в поселке Кешля и брата убитого в августе 2016 года «вора в законе» Ровшана Лянкяранского было озвучено в понедельник, восьмого января.

Вместе с Джаниевым освобождены все, кто был задержан в ноябре прошлого года по подозрению в причастности к покушению на убийство другого азербайджанского «вора в законе» Надира Салифова (Лоту Гули).

Отметим, что второго ноября 2017 года была предотвращена попытка покушения на Салифова, который, отбыв 22-летний тюремный срок, был освобожден решением Гарадагского районного суда. После освобождения Салифов уехал в Стамбул к братьям Намику и Мушвигу Салифовым.

По оперативным данным, в Турцию прибыла группа киллеров, которая намеревалась организовать нападение на Салифова в Стамбуле. В результате проведенных мероприятий вся группа была задержана в торговом центре «Ömür alış-veriş» в стамбульском районе Бакыр-кей.

В организации покушения на убийство тогда обвинили Намика Джаниева. Считалось, что он возглавлял группу киллеров, в составе которой были: Орхан Исмаилов, Джамал Тофик оглу Гасанов, Абдуррахман Чолак, Орхан Эргин, Гаджи Омар Эртекин, Эмре Дебрели, Кянан Савчы, Неджат Бингель, Беркай Денизчи, Мехмет Сабри Ширин. Среди них и «вор в законе» Талыбханы Хаджибаба Тахир оглу, известный как Гаджи Бейлаганский (он использует поддельный паспорт).

Однако, стали известны некоторые подробности произошедшего в Стамбуле. Оказалось, что Джаниев не причастен к покушению на убийство криминального авторитета.

Свести счеты с Салифовым желает известный криминальный авторитет и смотритель «общеевропейской кассы» чеченец Хамзат Гастамиров («Шейх Хамзат»).

По словам источника, Намик Джаниев приехал в Турцию, чтобы уладить некоторые финансовые дела и во время поездки встретился с Шейхом Хамзатом и Гаджи Бейлаганским, который был близким соратником Ровшана Лянкяранского. Встреча с близкими друзьями покойного брата привела Джаниева к аресту, хотя отомстить за смерть Ровшана Лянкяранского клялся не его брат, а Гастамиров, объединивший с этой целью турецкий и чеченский мафиозные кланы.

На данный момент известно, что Намик Джаниев после освобождения будет депортирован в Азербайджан.

Отметим, что турецкий суд оправдал Джаниева и вместе с ним Хаджи Бейлаганского.

A.M.

