Бактрансагентству нужны водители автобусов

2018-01-09 17:29 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - ООО «Учебно-водительский центр» Бакинского транспортного агентства (БТА) объявило конкурс по приему водителей категории D и DE, говорится в сообщении Агентства, распространенном во вторник.

Для кандидатов, желающих работать водителями, Центр организует теоретические и практические тренинги по профессиональной деятельности и поведению водителей внутригородских автобусов, а также по особенностям работы и режиму отдыха.

Водители, успешно завершившие тренинги, позволяющие повысить водительский профессионализм, будут обеспечены работой соответствующими компаниями-перевозчиками. Для участия в тренингах требуются справка о судимости (со Службы ASAN), общая медицинская справка, водительские права категории D и DE, удостоверение личности.

В БТА отметили, что в данный момент ситуация, связанная с уровнем профессионализма, поведением и режимом работы водителей автобусов в маршрутной сети столицы находится не на удовлетворительном уровне. Главная цель, которую преследует Бакинское транспортное агентство создав «Учебно-водительский центр» – добиться решения проблем, существующих в этой сфере. Потому что комфорт и безопасность пассажиров непосредственно связаны с этими факторами.