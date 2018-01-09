Завтра в Баку пройдет мониторинговый экзамен для десятиклассников

2018-01-09 17:30 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Завтра Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет маниторинговый экзамен по английскому языку для учащихся 10 классов общеобразовательных учреждений Баку, говорится в сообщении ГЭЦ, распространенном во вторник.

Мониторинговый экзамен будет проходить в 98 школах. В экзамене предусматривается участие 5721 ученика азербайджанского сектора, 771 - русского сектора.

Экзамен начнется в 10:00 и будет длиться полтора часа.

Отметим, что впервые в массовых экзаменах, проводимых Государственным экзаменационным центром, будут проверяться навыки аудирования. Для этого ГЭЦ провела специальные подготовительные работы и приобрела необходимое оборудование – аудиоустройства. Процесс подготовки и озвучивания текстов аудирования также выполнялся сотрудниками центра и привлеченными специалистами.