Азербайджан увеличил количество миротворцев в Афганистане (ФОТО/ВИДЕО)

2018-01-09 17:38 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом группа миротворцев азербайджанской армии, состоящая из 70 военнослужащих, девятого января в ротационном порядке отправлена в Афганистан для продолжения службы в составе миссии НАТО "Решительная поддержка", говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном во вторник.

Учитывая важность обеспечения стабильности и безопасности в этой стране, НАТО обратилась к странам-членам и странам-партнерам альянса в связи с увеличением количества сил в миссии "Решительная поддержка" в Афганистане.

Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев в своем выступлении в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 23 ноября 2017 года сделал заявление об увеличении с 2018 года числа азербайджанских миротворцев.

С этой целью Милли Меджлис (парламент) 29 декабря 2017 года внес изменения в постановление «О даче согласия на размещение и участие в соответствующих операциях в Афганистане взвода Вооруженных сил Азербайджана в составе батальона Вооруженных сил Турции и под общим командованием структур НАТО».

В связи с увеличением численности азербайджанского миротворческого контингента министерством обороны Азербайджана во взаимодействии с соответствующими государственными структурами страны и командованием НАТО были выполнены все необходимые процедуры.

Таким образом, с целью обеспечения международного мира и поддержки партнеров с 2018 года в целом число азербайджанских миротворцев увеличено с 94 до 120 военнослужащих, включая шесть азербайджанских офицеров, которые будут представлены в различных штабах миссии «Решительная поддержка», а также двух военных врачей.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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