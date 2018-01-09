Верховный лидер Ирана признал право граждан на мирный протест

2018-01-09 19:50 | www.oxu.az | 5

Народ имеет право выражать свое недовольство в ходе протестов, но нельзя путать такие выступления с насильственными действиями.

Как передает Oxu.Az, об этом заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

По его словам, проведенные анализы событий сходятся примерно в одной точке, которая заключается в том, что необходимо отделять искренние и законные требования народа от насильственных движений, несущих погромы. «Когда какого-то человека лишают права, и он протестует, или же где-либо собирается группа недовольных — будь это 100 или 500 человек — это одно дело. Когда же некоторые, воспользовавшись этим, оскорбляют Коран, ислам, оскверняют флаг, устраивают пожары — это другой вопрос», — заявил Хаменеи, чьи слова были опубликованы на его сайте.

Он отметил, что недавние беспорядки являются следствием трехстороннего заговора, подчеркнув, что надо различать законные требования народа от актов вандализма со стороны определенных групп. «Данные разведки свидетельствуют о том, что эти события дирижировались врагами, в частности были вовлечены три стороны», - сказал Хаменеи, передает Tasnim. По его словам, речь идет о США, Израиле и «состоятельном государстве Персидкого залива», которое финансировало террористичечскую организацию Моджахед-э-Халк. Он отметил, что в Иране «врагами были установлены две командные базы» для координации и контроля операции. Одна база занималась операцией в киберпространстве, а вторая была сосредоточена на руководстве беспорядками. Базами командовали «американцы и сионисты».

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря минувшего года несколько дней подряд проходили массовые акции социального протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран.

Всего в ходе протестных акций, как сообщал телеканал Press TV со ссылкой на правоохранителей, погибли 20 человек, включая одного сотрудника полиции.

A.M.

