Нурсултан Назарбаев рассказал о применении цифровых технологий в Казахстане

2018-01-09 17:44 | www.trend.az | 6

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в эфире казахстанских телеканалов рассказал о применении цифровых технологий в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Применение современных технологий в строительстве и ЖКХ. Новые методы строительства, повышение требований энергоэффективности зданий, интеллектуальные системы управления инфраструктурой позволят улучшить качество жизни казахстанцев», - подчеркнул президент Казахстана, представляя 10 основных задач, отмеченных в новом послании народу страны, которое будет опубликовано завтра.

Президент Казахстана указал еще одно из направлений задач - это эффективное государственное управление. Глава государства подчеркнул, что цифровые технологии позволят продолжить дерегулирование бизнеса, повысить качество госуслуг и господдержки, более полно учитывать потребности граждан. «Будет расширена экономическая самостоятельность регионов и местного самоуправления», - отметил Нурсултан Назарбаев.