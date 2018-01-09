Гурбангулы Бердымухамедов: Узбекско-туркменские торгово-экономические связи динамично развиваются

2018-01-09 17:45 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с 25-й годовщиной установления дипломатических отношений.

«От имени народа и правительства Туркменистана, а также от себя лично имею честь направить вам и всему братскому народу вашей страны сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Республикой Узбекистан», – говорится в послании.

Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что в настоящее время Узбекистан и Туркменистан успешно сотрудничают не только в двустороннем формате, но также и в рамках международных структур. Об этом свидетельствует взаимная поддержка международных инициатив и предложений, выдвигаемых странами в рамках авторитетных организаций глобального и регионального масштаба.

В настоящий момент динамично развиваются узбекско-туркменские торгово-экономические связи. Успешно расширяется и укрепляется сотрудничество в культурной и научной областях. Этому, по словам Бердымухамедова, содействует деятельность совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.